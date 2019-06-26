Верховный суд Бразилии большинством голосов отклонил попытку адвокатов оспорить приговор бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, передает Интерфакс .

Решение было принято тремя голосами судей против двух, оно носит предварительный характер: до конца года Верховный суд может изменить решение.

Адвокаты Лулы да Силвы попытались оспорить вердикт бывшего судьи Сержиу Мору, который в 2017 году приговорил его к тюремному сроку. Мору при нынешнем президенте Жаире Болсонару стал министром юстиции. Защита Лулы да Силвы пытается доказать, что решение Мору было предвзятым и что он действовал с целью получения личной выгоды.

В адрес Мору звучат обвинения в том, что он вступил в сговор с политическими соперниками Лулы да Силвы, чтобы не пустить его на выборы 2018 года, в которых он считался фаворитом, даже находясь в тюрьме. Когда стало очевидно, что адвокатам не удастся вызволить его из тюрьмы для участия в выборах, Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, который в итоге проиграл действующему президенту Болсонару.

Экс-президента Бразилии приговорили к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы, признав виновным в получении взятки. Он сам отрицает свою виновность.