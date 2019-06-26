Жительница США заплатила компьютерным мошенникам больше 136 тысяч долларов после того, как те убедили ее, что в ее компьютер вторглись «русские хакеры», говорится в документах федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.

Жители нью-йоркского района Бронкс Гунджит Малхотра, Гурджит Сингх и Джэс Пэл обвиняются по трем пунктам компьютерного мошенничества. Они с помощью вирусов-троянов взламывали компьютеры своих жертв и затем убеждали тех потратиться на починку и очистку от вирусов, говорится в обвинительном заключении.

«Жертва номер 9 сообщила правоохранительным органам, что с апреля 2018 года по февраль 2019 года она десятки раз говорила по телефону с лицами из «службы поддержки», которые сообщили жертве, что у ее компьютера проблемы с сетевой системной безопасностью, лицензией компьютерной компании и сетевым оборудованием… Каждые несколько недель эти лица звонили и говорили жертве, что с ее компьютером вновь проблемы, потому что «иногда ее взламывают русские», — говорится в обвинительном заключении.

В результате жертва послала за год около 136 тысяч 600 долларов двум подставным компаниям за «технические услуги».

Среди других жертв мошенников также оказался мужчина, который поверил в рассказы о «русских хакерах». Правда, с него злоумышленникам удалось получить лишь 225 долларов.

Minval.az