Китайские таможенные органы запретили покупателям приобретать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Агентство отмечает, что больше 1 млн тонн «грязной» нефти на сумму около $500 млн остаются без покупателя, курсируя между Европой и Азией. В Китае покупатели отказались брать грязную российскую нефть, тем самым заставляя трейдера Vitol отправить нефть обратно в Европу.

Россия предлагает загрязненную нефть по 10-$20 за баррель, тогда как обычная цена на нефть – около $65 за баррель. В РФ надеялись, что большую часть этой нефти – не менее 800 000 тонн — купит Китай или Индия, но планы так и не были выполнены.

Танкер с грязной нефтью, который зафрахтовал Vitol, находился в Суэцком канале около месяца, ожидая покупки сырья независимым китайским трейдером. Но сделка отменилась, и судно направляется назад в Европу.

Еще один танкер Vitol, перевозивший 140 000 тонн грязной российской нефти, был первоначально куплен китайским независимым переработчиком Bora Group для своего материкового завода в Даляне, но в настоящее время направляется на хранение около Малакки.

Другой танкер с 270 000 тонн российской нефти также отправился в Сингапур вместо Китая.

Пока только в Китай было отправлено 2 млн баррелей российской грязной нефти, потому что китайская компания купила ее в начале апреля – еще до того, как стало известно о загрязнении. В Европе осмелились купить и переработать российскую нефть испанская Repsol, шведская Preem и финская Neste Oil. По оценкам, они взяли 600 000 тонн нефти, отмечает агентство

Нефтепровод «Дружба» проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте нефти по «Дружбе» в Восточную Европу и Германию из-за ее загрязнения.

Minval.az