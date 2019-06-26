Жительница американского штата Аризона Тина Хайнс пережила внезапную остановку сердца, после которой ее четыре раза возвращали к жизни.

Как передает РИА Новости, об этом в инстаграме написала ее племянница.

До приезда медиков сердце Тины несколько раз удалось перезапустить ее мужу. По пути в больницу врачи пытались спасти пациентку с помощью дефибриллятора. Как пишет в инстаграме сама Тина, в общей сложности она находилась в состоянии клинической смерти 27 минут.

Сразу после пробуждения американка взяла листок бумаги с ручкой и написала: «Он существует». Когда родственники попросили Тину объяснить, что она имеет в виду, она со слезами на глазах указала на небо, рассказала ее племянница.

По словам Тины, во время клинической смерти она увидела фигуру, стоящую рядом с ярко-желтыми светящимися вратами, пишет портал LADbible.

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