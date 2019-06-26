Иранские силы решительно ответят на любое новое нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства Ирана. Об этом, как пишет ТАСС, заявил во вторник иранский президент Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Наши вооруженные силы самым решительным образом ответят на любое новое нарушение американцами воздушного пространства Ирана», — сказал Роухани. Он подтвердил, что Иран «не желает войны с США, но ответит на любую агрессию со стороны Вашингтона».

Президент также заметил, что, по его мнению, «обстановка изменится полностью, если европейские страны выполнят обязательства договора (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе), особенно его пункты, связанные с банковской сферой и экспортом нефти».

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