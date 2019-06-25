«Азербайджанская таможня – это история успеха». Об этом сказал 25 июня посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Сафаром Мехтиевым.

Литценбергер отметил, что правительство США придает большое значение отношениям со своим стратегическим партнером Азербайджаном.

Посол выразил удовлетворение нынешним состоянием политических и экономических отношений между двумя странами, в том числе сотрудничеством между таможенными органами.

Онс удовлетворением отметил реформы, осуществленные в таможенной сфере Азербайджана, мероприятия по обеспечению прозрачности, упрощению торговли, по борьбе с контрабандой, особенно по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и высоко оценил успехи в этих сферах.

Minval.az