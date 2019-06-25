Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента Ирана Хассана Роухани, который назвал Белый дом умственно отсталым, и назвал их оскорбительными. Об этом политик написал в своем твиттере.

Американский лидер добавил, что высказывание Ирана свидетельствуют лишь о том, что их власти не понимают реалий.

Трамп также заявил, что любая атака со стороны Ирана будет встречена ответной «великой и ошеломляющей» атакой со стороны США.

«В некотором смысле ошеломляющий будет означать уничтожающий. Никаких более Джонов Керри и Обам», — написал Трамп.

Заявление иранского президента было сделано в ответ на веденные Вашингтоном санкции.

Minval.az