Академики из университета Иллинойса узнали, что какао-бобы, которые содержатся в шоколаде, могут спасти от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дело в том, что фенольные соединения положительно воздействуют на восстановление поврежденных митохондрий, а также оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают накопление жира в адипоцитах.

Многие академики убеждены, что благодаря экстракту какао-бобов можно противодействовать инсулину.

Таким образом, научные сотрудники полагают, что фенолы можно извлекать из шелухи бобов и добавлять в иные продукты, чтобы повысить их полезность с медицинской точки зрения.

Если получится применить данную гипотезу на практике, то многие заболевания можно будет полностью вылечивать.

Minval.az