Несколько стран Европы готовятся встретить аномальную жару. Так, в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии температура воздуха поднимется выше 40 градусов Цельсия, пишет The Independent.

Высокую температуру на европейскую часть континента принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.

Испанские метеорологи назвали надвигающуюся погоду адской, а Франция оценила ее «оранжевым» уровнем опасности — вторым по интенсивности. Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что власти делают все для помощи наиболее уязвимым в жару людям.

В связи с повышением температуры воздуха Международная федерация футбола (ФИФА) готова принять меры предосторожности на чемпионате мира среди женщин, который проходит во Франции. Эти действия включают в себя частые перерывы во время матчей, а также перенос игр при необходимости.

В Париже благотворительные организации начали обеспечивать бездомных водой. В свою очередь власти города открыли специальные комнаты с кондиционерами, в которых можно спрятаться от жары. Кроме того, все школьные экзамены были перенесены на более поздний срок.

Аварийные службы Германии призвали жителей следить за детьми, пожилыми людьми и людьми со слабой иммунной системой. Руководство земли Бранденбург на северо-востоке страны приготовились к борьбе с лесными пожарами. Ожидается, что температура воздуха здесь в ближайшие дни побьет рекорд 1947 года.

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