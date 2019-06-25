Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии и сделает все для того, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, прибывшим в Иерусалим для участия в трехстороннем саммите по безопасности США-Россия-Израиль.

Власти Ирана стремятся уничтожить Израиль, и каждый день работают над достижением этой цели, считает Нетаньяху.

«Израиль не позволит Ирану закрепиться у наших границ. Мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия», — цитирует премьера «Анадолу».

В свою очередь Патрушев отметил, что на саммите по безопасности будут обсуждаться предложения по урегулированию конфликта в Сирии.

«Мы уделяем особое внимание безопасности Израиля. Эта встреча будет посвящена урегулированию кризиса в соседней Сирии для обеспечения безопасности Израиля»,- подчеркнул он.

Minval.az