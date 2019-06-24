Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

Как сообщает телеканал NTV, турецкий министр заявил: «Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем».

По словам Чавушоглу, ни одна страна «не имеет права давать Турции какие-либо указания».

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