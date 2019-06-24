Азербайджанский кикбоксер по прозвищу «Маугли» Забит Самедов, находясь в Минске, где проходят вторые Европейские игры, провел тренировочный бой с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
На своей странице в Instagram Забит Самедов выложил видео, на котором он провел небольшой спарринг с Кадыровым, и сопроводил ролик соответствующим комментарием.
«Рад был сегодня видеть старшего БРАТА в Минске, который был приглашён почётным гостем на вторые Европейские игры. После каждой встречи с тобой (Рамзаном Кадыровым) я получаю мощный заряд энергии», — написал Самедов.
Кроме того, кикбоксер отметил, что в ближайшее время проведет очередной поединок на профессиональном ринге.
«В скором времени я приступлю к подготовке к следующему бою под флагом клуба «Ахмат». Я еще не раз буду прославлять на международной арене с гордостью свою страну, Азербайджан», — добавил Самедов.
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Рад был сегодня видеть старшего БРАТА в Минске,который был приглашён почётным гостем на вторые Европейские игры! 💪🏼 после каждой встречи с тобой @za_kadyrova_95eng я получаю мощный заряд энергии и в скором времени я преступлю к подготовке к следующему бою под флагом клуба «Ахмат» я ещё не раз буду прославлять на международной арене с гордостью свою страну ! 🇦🇿 #Минск #Кадыров #Самедов #Спорт #АхматСила #Чечня #Азербайджан