Азербайджанский кикбоксер по прозвищу «Маугли» Забит Самедов, находясь в Минске, где проходят вторые Европейские игры, провел тренировочный бой с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

На своей странице в Instagram Забит Самедов выложил видео, на котором он провел небольшой спарринг с Кадыровым, и сопроводил ролик соответствующим комментарием.

«Рад был сегодня видеть старшего БРАТА в Минске, который был приглашён почётным гостем на вторые Европейские игры. После каждой встречи с тобой (Рамзаном Кадыровым) я получаю мощный заряд энергии», — написал Самедов.

Кроме того, кикбоксер отметил, что в ближайшее время проведет очередной поединок на профессиональном ринге.

«В скором времени я приступлю к подготовке к следующему бою под флагом клуба «Ахмат». Я еще не раз буду прославлять на международной арене с гордостью свою страну, Азербайджан», — добавил Самедов.

Minval.az