Повторные выборы мэра Стамбула, состоявшиеся в минувшее воскресенье, продолжают оставаться «темой номер один» и в Турции, и за ее пределами. Напомним: победу одержал кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. По данным Центризбирком Турции по итогам подсчёта 94,5% бюллетеней. Имамоглу получает 53,6%, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45.4%. Йылдырым уже признал своё поражение, поздравил своего оппонента и пожелал ему «хорошо служить Стамбулу».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже направил поздравление Имамоглу. «Я желаю, чтобы результаты выборов мэра Стамбула принесли благо. Народная воля еще раз проявилась сегодня. Поздравляю Экрема Имамоглу, который по предварительным данным выиграл выборы», — написал Эрдоган в своем Twitter.

Многие эксперты уже напоминают знаменитую фразу самого Эрдогана: «Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции». Голосование в Стамбуле называют «проверкой доверия Эрдогану и его партии» и активно строят прогнозы, как теперь будут развиваться в Турции внутриполитические процессы.

Но при этом практически за кадром другой, не менее важный аспект. Выборы мэра Стамбула оказались еще и своеобразным «тестом на демократию» для Турции и ее президента, которого многие европейские, и прежде всего немецкие СМИ привычно называют и «султаном», и «автократом», и «диктатором».

Особенно эта кампания усилилась после первой попытки избрания мэра Стамбула — 31 марта. Тогда, по официальным данным, Экрем Имамоглу набрал 48,8%, а Йылдырым — 48.55%. Это уже можно было считать победой, но разрыв между кандидатами был минимальный — в многомиллионном Стамбуле он составил менее 14 тысяч голосов. А победа с таким минимальным разрывом всегда таит в себе опасность пересмотра. Достаточно вспомнить выборы президента США 2000 года с их «ручным пересчетом голосов» во Флориде. При таком минимальном разрыве даже небольшие шероховатости избирательного процесса могут иметь решающее значение. Так или иначе, итоги первых выборов мэра Стамбула АКР Эрдогана опротестовала — в рамках закона и принятых процедур. Бюллетени пересчитали, но это ничего не изменило. 6 мая Центризбирком Турции удовлетворил просьбу Партии справедливости и развития и назначил повторные выборы.

«Диктатор», «султан», «украденная у народа победа» и т.д. и т.п. — пресса не особенно стеснялась в выражениях по поводу Эрдогана. Но события «в поле» идут не по сценарию. АКР даже не делает попыток серьезно помешать избирательной кампании Имамоглу и тем более «подправить» голосование. И когда на повторных выборах вновь побеждает Имамоглу, на сей раз уже с «несомненным» преимуществом, уже нет никаких попыток пересмотреть выборы или опротестовать их итоги.

И как теперь? Извиниться за прежние эпитеты и признать, что были неправы? Неудобно. По-прежнему называть Эрдогана «султаном» и «диктатором» и делать вид, что ничего не изменилось? Скорее всего, многие СМИ «третьих стран» поступят именно так. Только вот не задумаются, что таким образом распишутся в собственной предвзятости.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az