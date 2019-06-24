В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности. В связи с этим войска в ЦВО приведены в высшую степень боеготовности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого проверка начата по решению президента России Владимира Путина.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера», — сказал Шойгу, слова которого цитирует РБК.

По словам министра, одновременно с этим в высшую степень боеготовности приведена и часть войск и сил Южного и Восточного военных округов (объединяют части, дислоцированные в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, в Забайкалье и на Дальнем Востоке), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации и некоторые соединения центрального подчинения.

По словам Шойгу, за время проверки войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, в ходе которых будут отработаны задачи по усилению охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечению террористических угроз, уничтожению незаконных вооруженных формирований и других «деструктивных военных сил».

Основной задачей внезапной проверки станет определение готовности военного руководства управлять войсками «при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций», добавил Шойгу.

102-я российская база в армянском Гюмри и аэропорт Эребуни в Ереване также входят в Южный военный округ.

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