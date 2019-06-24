Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении продать дом, предназначенный для отдыха главы государства. О своём решении он рассказал в ходе выступления в городе Плайя-дель-Кармен.

По его словам, средства от продажи будут использованы для оказания поддержки бедным гражданам страны.

«Я хорошо изучу всё, что связано с президентским домом Casa Maya на Косумеле, потому что он будет продан, а деньги пойдут на нужды бедных Кинтана-Роо», — отметил он.

Ранее мексиканский лидер заявил, что планирует продать самолёт своих предшественников.

Minval.az