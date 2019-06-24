Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Грозном на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает организация SITE, отслеживающая медиаактивность террористов.

Вечером 23 июня в Грозном водитель машины, остановленной для проверки, напал с ножом на патрульного. В нападавшего выстрелил сотрудник Росгвардии, проезжавший мимо, после чего водитель ранил его из ружья. Преступник был убит, двое пострадавших госпитализированы.

По данным издания Baza, нападение произошло возле здания министерства строительства Чечни, расположенного в нескольких сотнях метров от резиденции главы республики Рамзана Кадырова.

Нападение совершил житель Чечни 1997 года рождения, рассказали в полиции. Baza утверждает, что его зовут Ахмед Барзаев.

Minval.az