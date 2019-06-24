Франция отрицательно относится к возможному объявлению президентом США Дональдом Трампом новых санкций в отношении Ирана.

Об этом заявила французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален в понедельник в интервью телеканалу CNews.

«Франция не может с одобрением относиться к тому, что содействует эскалации ситуации [в Иране]. То, что в настоящее время происходит с Ираном, мы рассматриваем как крайне опасные события. С различных сторон, Ирана и США, а также представителей стран региона раздаются воинственные заявления политиков, которые нельзя считать разумными и ответственными, хотя именно такими им следовало бы быть в нынешней ситуации», — отметила де Моншален.

Она подчеркнула, что в связи с этим «главной задачей является обеспечение сохранения мира». «В условиях различного отношения стран к ядерной сделке с Ираном Франция считает, что необходимо вести диалог со всеми, добиваться стабилизации ситуации, и главное — избежать инцидентов, которые могут привести к внезапному возникновению вооруженного конфликта или появлению таких заявлений, которые содействуют усилению напряженности».

Отвечая на вопросы, де Моншален подчеркнула, что «Франция ни за что не приняла бы участие в военном конфликте с Ираном, который чуть не возник в эти дни». «Мы отнюдь не придерживаемся воинственной динамики действий — мы находимся в сфере динамики дипломатических действий», — отметила она. «Именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерены на саммите Группы двадцати в Осаке провести предельно углубленные консультации с тем, чтобы успокоить ситуацию и снизить напряженность», — добавила госсекретарь.

Де Моншален резко отрицательно ответила на вопрос о том, намерена ли Франция содействовать смене режима в Иране. «Это абсолютно не входит в наши задачи. Мы совершенно не намерены содействовать свержению или приходу к власти кого-то в Иране. Мы нацелены на обеспечение мира, и с самого начала Франция стремится добиваться четкого и полного выполнению взятых сторонами на себя обязательств», — сказала представитель МИД. «Мы также тщательно следим за тем, чтобы наши действия не подтолкнули кого-либо к военной эскалации, которая будет иметь негативные последствия для всего региона», — подчеркнула она.

Minval.az