Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в понедельник, 24 июня, сообщают грузинские СМИ.

Он отметил, что партия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести в следующем году выборы в парламент по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным.

Minval.az