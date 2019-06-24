Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула, набрав 54,21 % голосов, заявил глава ЦИК Турции Сади Гювен.

Основным соперником Имамоглу на прошедших в воскресенье выборах мэра Стамбула был кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым.

«Согласно окончательным результатам голосования, за Экрема Имамоглу отдали голоса 4741868 избирателей, что составило 54,21%. За Бинали Йылдырыма проголосовали 3935453 избирателей, что составило 44,99%», — сказал Гювен в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что подать апелляции на итоги выборов можно будет в течение двух дней.

Minval.az