Советский и российский актер Андрей Харитонов, известный по роли Хоакина Мурьеты, скончался в Москве. Об этом сообщил друг актера Виталий Манский.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука… Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — признался режиссер.

Артист ушел из жизни в 59 лет. Согласно информации Пятого канала, у мужчины была тяжелая форма рака желудка, с которой он боролся несколько лет.

Известно, что Харитонова оперировали шесть раз, но окончательно справиться с недугом ему не удалось.

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме «Овод». Также снялся в таких фильмах, как «Тайна «Черных дроздов»», «Человек-невидимка», «На Гранатовых островах».

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