Вооружение силы Ирана способны и готовы сбивать американские беспилотники, если они будут нарушать границы страны.

Об этом заявил в понедельник командующий ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзади.

«[Все] видели сбитый беспилотник, и мы хотим сказать, что это наш сокрушительный ответ, который мы можем еще не раз повторить. Наши враги это понимают», — приводит его слова агентство Tasnim. По его словам, беспилотник «был наиболее современным и сложным летательным аппаратом противника, но был направлен в запретную зону, поэтому был сбит».

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