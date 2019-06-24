Японские ученые из Университета Керин пришли к выводу, что мороженое на завтрак делает человека умнее, сообщает The Telegraph. Вывод основан на исследовании с участием 40 добровольцев.

Профессор токийского Университета Керин, специалист по психофизиологии Йосихико Кога провел серию экспериментов, в которых участников разделили на две группы. В первой испытуемые ели мороженое сразу после пробуждения и затем проходили серию умственных упражнений на компьютере, а во второй – завтрак не включал мороженого.

Люди в первой группе демонстрировали лучшее время реакции и повышенные возможности обработки информации по сравнению с группой, которая не ела мороженое. Мониторинг мозговой активности добровольцев показал увеличение высокочастотных альфа-волн, которые связаны с повышенным уровнем бдительности и снижением психического раздражения.

Для сравнения профессор повторил эксперимент с обычной холодной водой вместо мороженого. У участников эксперимента, которые пили холодную воду, также наблюдалась повышенная бдительность и умственные способности, хотя уровни были заметно ниже, чем у добровольцев, начавших день с мороженого.

Minval.az