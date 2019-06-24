В Канаде девушка оказалась заперта в самолете из-за того, что уснула во время полета.

Как сообщает The Independent, девушка летела из Квебека в Торонто, рейс занял полтора часа. На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.

«Я проснулась около полуночи (через несколько часов после приземления) на своем сиденье, окутанная холодом в кромешной темноте», ― призналась она.

Девушка попыталась позвонить подруге, но телефон разрядился и выключился. По ее словам, в это время она испытывала настоящие панические атаки.

Позже пассажирке удалось найти на борту фонарик, она стала посылать с помощью него сигналы бедствия, но никто их не видел. Тогда девушка смогла самостоятельно открыть дверь самолета, но поняла, что не сможет выбраться из-за большой высоты.

Вскоре ее обнаружил грузчик и помог девушке выбраться.

Авиакомпания принесла девушке извинения и отметила, что ведется расследование в отношении забывших пассажира бортпроводников.

Сама пострадавшая рассказала, что после инцидента ей постоянно снятся ночные кошмары.

Minval.az