Российский политик, бывший вице-премьер России, ныне живущий в Германии, Альфред Кох прокомментировал очередное обострение антигрузинской истерии в России.

«Его (Путина — ред.) ненависть к украинцам и грузинам не имеет рационального объяснения.

Теперь модно говорить о детских травмах… Может он по молодости в самбо им проигрывал?

Ну, а чо? Ну, а как ещё объяснить? Чего он до казахов или там эстонцев не докапывается? Или до азербайджанцев…

А мимо этих ни разу ещё без шуток не прошёл…», — написал он у себя в Фейсбуке.



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