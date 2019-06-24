В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает «Азериспорт», Азербайджан заявил на соревнование 86 спортсменов. На данный момент, было завоевано восемь наград (0-4-4).

Акробатика (0-2-1). Абдулла Аль-Мешаихи – Рухидил Гурбанлы завоевали серебро в динамическом упражнении и в многборье, а также стали третьими в балансовом упражнении.

Cамбо (0-1-2). Агасиф Самедов (52 кг) стал вторым, Мехман Халилов (57 кг), Эмиль Гасанов (68 кг) завоевали бронзовые медали.

Дзюдо (0-1-1). Рустам Оруджев (73 кг) стал вторым, а Хидаят Гейдаров (73 кг) — третьим.

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