Жители города Остриц на востоке Саксонии выразили протест против неонацистов, приехавших на проходивший там 21-22 июня фестиваль «правого» рока «Щит и меч» (Schild und Schwert Festival). В рамках координированной акции жителей городка с менее чем трехтысячным населением и Международного центра встреч в монастыре Санкт-Мариенталь был скуплен весь ассортимент пива местного супермаркета — более 120 ящиков, сообщает DW.

Жители Острица скупили все пиво в супермаркете

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) поддержал акцию местных жителей постом в Twitter. «Когда правые экстремисты пытаются определять повестку своими бесчеловечными лозунгами, мы все должны этому противостоять», — подчеркнул он.

Wenn Rechtsextremisten mit ihren menschenverachtenden Parolen versuchen das Bild zu bestimmen, müssen uns alle dagegen wenden. Danke an die vielen Ostritzerinnen und #Ostritz|er für ihr großartiges Engagement. #Sachsen (SK) pic.twitter.com/1wM7nXqquj — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 21 июня 2019 г.

Полиция конфисковала весь алкоголь на фестивале

Ранее полиция в рамках исполнения соответствующего судебного решения конфисковала все пивные запасы на площадке, на которой проходил фестиваль. В общей сложности было изъято около 4400 литров пива после того как административный суд Дрездена подтвердил запрет на употребление алкоголя на правоэкстремистском фестивале, введенный властями округа Гёрлиц.

Судьи сочли, что употребление алкогольных напитков на фестивале «Щит и меч» повышает потенциальные угрозы столкновений с участием правых экстремистов, указав на «воинствующе-агрессивный характер мероприятия».

По данным полиции, на фестиваль приехали от 500 до 600 ультраправых. Организаторы рассчитывали на участие 750 человек. В демонстрации против неонацистов участвовали около 300 человек.

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