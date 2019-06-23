Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что агрессивные действия США в Персидском заливе повлекли за собой эскалацию напряженности в ближневосточном регионе.

Его слова во время встречи с главой Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон приводит в воскресенье агентство IRNA.

«Агрессия США положила начало возникновению новых трений в регионе», — сказал Роухани. Президент отметил, что сохранение безопасности в Персидском и Оманском заливах представляет особую важность для многих стран во всем мире.

Роухани также призвал все международные организации «принять целесообразные меры в ответ на агрессивное поведение Соединенных Штатов».

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