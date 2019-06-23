У здания парламента Грузии в Тбилиси продолжается акция протеста. Как сообщает «Эхо Кавказа», основные требования протестующих остаются неизменными: отставка министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождение из-под стражи лиц, задержанных во время демонстрации 21-21 июня и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

По информации грузинской службы Радио Свобода, акция проходит в спокойной обстановке. Пока движение на проспекте Руставели не перекрыто, вдоль дороги по периметру митинга стоят полицейские.