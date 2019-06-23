Плохие события вокруг нас, поэтому я хочу попросить вас быть осторожнее и не допускать ошибок, — сказал католикос-патриарх всея Грузии Илия II в воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы.

«Мы живем в очень сложное время, плохие события вокруг нас, прошу вас быть осторожнее и не допустить какой-либо ошибки. Надеюсь, Бог даст нам мир и свою милость. Вы знаете, что Грузия находится под покровительством Божией матери, которая особо оберегает Грузию», — отметил Илья Второй, слова которого приводит Первый канал Грузии.

Minval.az