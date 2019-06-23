Новое оружие Индии приближает мир к ядерной войне, считает журнал The National Interest.

По мнению американского издания, даже неудачные испытания гиперзвуковой системы HSTDV с использованием ракетной платформы «Агни-1» являются «еще одним шагом к началу ядерной войны с Пакистаном». На стратегическом уровне, отмечает автор, это гиперзвуковое оружие «действительно является страшным».

Отмечается, что для достижения сверхзвуковой скорости Индии достаточно добиться величины в пять Махов (для сравнения приводятся данные о российском гиперзвуковом оружием «Авангард» со скоростью в 20 Махов). По мнению автора, авиабазы и авианосцы можно будет уничтожить массовым залпом неуловимых ракет. С их помощью возможно уничтожить ядерный потенциал противника одним ударом.

Автор подчеркивает, что расстояние между столицами государств — Нью-Дели и Исламабадом — составляет около 400 миль (примерно 650 километров), поэтому ракета сможет долететь до цели за несколько минут.

В конце статьи отмечается, что знание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может заставить Пакистан побудить сделать нерациональный выбор в дилемме «применить все или потерять все» ядерное оружие.

В июне индийские СМИ писали, что испытания провалились, так как «Агни-1» не смогла достичь планируемой высоты. Предполагалось, что гиперзвуковой модуль должен был на высоте 30 километров отделиться от ракеты-носителя и перейти в автономный полет.

Minval.az