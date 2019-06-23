Более 400 пилотов присоединись к групповому иску против американской компании Boeing, требуя возмещения ущерба на миллионы долларов из-за «беспрецедентного сокрытия» ошибок, допущенных при проектировании последней версии самолета 737 MAX, сообщает ABC.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.

По мнению пилотов, из-за компании они пострадали от психического расстройства и понесли финансовые потери, когда Boeing 737 MAX отстранили от полетов.

Уточняется, что суд состоится 21 октября в Чикаго.

Minval.az