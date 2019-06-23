В Турции бухте Сарос в северной части Эгейского моря в июне затопят Airbus A330 весом 90 тонн, который станет искусственным рифом, сообщает АТОР.

Лайнер длиной 60 метров и таким же размахом крыльев будет погружен на глубину 30 метров.

В Турции надеются, что благодаря новому подводному объекту на эгейское побережье в Эдирне приедут местные и иностранные туристы, в том числе и дайверы.

Кроме того, в местном управлении туризма отметили, что в будущем могут быть спущены под воду другие транспортные средства, например, танки, которые находились в Галлиполи во время Первой мировой войны.

Minval.az