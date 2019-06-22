США обнародовали в субботу план «От мира к процветанию» для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном Белым домом документе.

«Он состоит из трех инициатив, которые поддержат определенные столпы палестинского общества: экономику, народ и власти. С потенциалом привлечения более 50 миллиардов долларов за 10 лет «От мира к процветанию» представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа», — сказано в документе.

По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа.

За десять лет планируется создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50% уменьшить уровень бедности.

Первая часть посвящена улучшению экономической ситуации. Она предусматривает инвестиции в транспорт и транспортную инфраструктуру.

«Чтобы собрать эти инвестиции, программа будет поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем и Иорданией с целью снижения нормативных барьеров для перемещения палестинских товаров и людей», — сказано в документе.

Она также говорит о поддержке строительства необходимой «для процветания палестинского народа и его предприятий» инфраструктуры.

«Программа будет способствовать привлечению миллиардов долларов инвестиций в такие секторы, как электричество, вода и телекоммуникации, увеличивая производственные мощности и одновременно создавая эффективные сети доставки и распространения», — говорится в плане.

Кроме того, эта часть говорит о развитии частного предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, а также торговли с соседними странами.

«Эта программа придаст стимул экономикам Египта, Израиля, Иордании и Ливана и уменьшит торговые барьеры в регионе», — сказано в плане.

В частности, в результате их реализации, планируется увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17% до 40%, увеличить иностранные инвестиции с 1,4% до 8% ВВП, обеспечить доступную и непрерывную подачу электроэнергии на Западном берегу и в секторе Газа, удвоить количество питьевой воды на одного человека.

Вторая часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни.

В частности, она предполагает создание как минимум одного университета, который вошел бы в первые 150 университетов мира, снижение смертности новорожденных с 18 до 9 на 1000 человек, рост средней продолжительности жизни с 74 до 80 лет.

Третья часть программы предусматривает совершенствование системы управления и деловой среды. В числе ее целей – увеличение прозрачности властей, борьба с коррупцией, внедрение системы электронного правительства и выход на уровень не менее 75-го места в рейтинге предпринимательской среды Всемирного банка.

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