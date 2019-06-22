Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) вызвало поверенного в делах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Тегеране Шамиса Хамиса аль-Муслихи, чтобы выразить ему свое недовольство в связи с тем, что власти ОАЭ позволили США выпустить со своей территории американский беспилотник, попавший затем в воздушное пространство ИРИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Ирана.

«Вследствие того, что с американской военной базы, расположенной на территории ОАЭ, в направлении воздушного пространства Ирана был совершен акт агрессии с использованием беспилотного летательного аппарата, поверенный в делах этой страны [ОАЭ] сегодня был вызван в министерство иностранных дел [Ирана], и ему было заявлено о серьезном недовольстве нашей страны», — говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что для Тегерана «неприемлемо размещение вооруженных сил иностранного государства [на территории другого государства] с целью нарушения водного, наземного и воздушного пространства Ирана».

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