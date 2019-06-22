Президент США Дональд Трамп заявил о намерении стать «лучшим другом» Ирана.

Как передает РИА Новости, американский лидер подчеркнул, что не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия. Он добавил, что если Тегеран примет условия американского лидера, то страна сможет стать богатой.

«Сделаем Иран снова великим», — заявил американский лидер.

При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана. По его словам, действующие ограничительные меры сильно ударили по Тегерану. Он также допустил, что ядерное оружие может появиться у Ирана через пять-шесть лет.

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