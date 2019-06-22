Сотрудники французской жандармерии разогнали участников протестного движения «желтых жилетов», заблокировавших в воскресенье утром въезд в паромный терминал Сен-Мало на северо-западе Франции.

В акции приняли участие около 40 «желтых жилетов», которые в течение трех часов не пропускали ни одно транспортное средство в порт. Это привело к затруднениям на дороге и срыву планов сотен французов. Разогнать протестующих удалось только когда к месту акции прибыло полицейское подкрепление, передает ТАСС.

Через порт Сен-Мало ежегодно проходит свыше 1 млн пассажиров. Порт принимает суда из Великобритании, Джерси и Ирландии.

В субботу во Франции проходит 32-я волна протестов «желтых жилетов». Лидеры движения в пятницу распространили в соцсетях призыв «блокировать страну», нарушив работу промышленных и коммерческих предприятий.

Так, 33-летний Эрик Друэ заявил в своем обращении к подписчикам о бесполезности согласованных с мэриями городов акций и призвал их к блокированию дорог и предприятий любыми доступными способами.

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