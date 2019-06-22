Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск министерству торговли США с требованием вернуть изъятое американской стороной оборудование.

По заявлению Huawei, компания на протяжении двух лет пыталась вернуть себе оборудование, которое находилось на тестировании в Соединенных Штатах. Технику использовали в американском отделении компании. Уже на пути обратно в Китай оборудование было изъято на территории Аляски, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Huawei предоставила США все необходимые документы и информацию о своей технике, которая на тот момент не требовала наличия у компании лицензии на вывоз. В Соединенных Штатах на протяжении 20 месяцев не давали ответа на запросы Huawei, в связи с чем китайская сторона потребовала справедливого разбирательства в отношении действий американского министерства торговли.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Minval.az