Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс.

О взломе в систему NASА стало известно после публикации доклада аудиторской службы ведомства.

Специалисты считают, что злоумышленники воспользовались пробелами в системе безопасности компании Jet Propulsion Laboratory (JPL), которая специализируется на создании роботов для космоса, таких как Curiosity, а также на управлении спутниками по обеспечению миссии на Марс. Существуют опасения, что посторонние лица могут перехватывать сигналы центра управления и манипулировать космическими полетами американских экипажей, передает портал «Российская газета».

Ряд экспертов задается вопросом, удалось ли закрыть бреши в системе безопасности или хакеры продолжают оставаться в сетях NASA?

Minval.az