Прошлогоднее турне Болтона и проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне свидетельствует о том, что США начинает играть более активную роль в регионе, сказал BBC старший научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски.

«Болтон сосредоточен на Иране. С обеими странами будет обсужден вопрос их экономических связей с Ираном, и это соображение, скорее всего, будет жестче высказано в адрес Армении», — говорит Стронски.

Кроме того, президент США ищет пути сотрудничества с Россией, добавляет он.

Нагорный Карабах — то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт. «Трамп хочет сделать что-то хорошее на международной арене», — полагает он.

«Я рад, что администрация Трампа, засучив рукава, взялась за проблему Нагорного Карабаха, которая не привлекает слишком много внимания, зато может принести весомые результаты», — говорит Стронски.

А бывший посол США в Армении Джон Эванс в свою очередь считает, что «Болтону нет дела до Нагорного Карабаха. Его фокус на Иране».

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