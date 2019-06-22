Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение», экс-глава МИД страны Григол Вашадзе рассказал «Коммерсанту» о том, как понимать происходящее в Грузии и почему нынешний кризис не стоит считать угрозой России и ее гражданам.

«Неделю мы власть предупреждали, что нельзя впускать в страну человека (депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова), который не раз нарушал законы Грузии: посещал Южную Осетию и Абхазию. Говорил, что надо смириться с новой реальностью — с независимостью этих регионов Грузии. Мало того, что впустили, еще и назначили ему государственную охрану. Самое возмутительное, никто не знал программу (Межпарламентской ассамблеи православия), никто не знал, куда его приведут и так далее. Это все исключительно по поводу одного человека, который не понимает, куда он приехал и что за этим всем стоит. Вот и все. К антирусским настроениям все это не имеет никакого отношения — туристы из России сейчас спокойно ходят по Тбилиси», — заявил он.

По его словам, грузинские власти сперва все свалить на оппозицию, а потом на Россию.

«Попытались каким-то образом выскочить из позора, в котором оказались из-за своего непрофессионализма и идиотизма. Это всегда так происходит, когда у тебя нет дееспособного правительства. Любая ошибка превращается во вселенскую катастрофу. То, что мы сейчас наблюдаем — яркий пример недееспособного правительства, которое не может рассчитать последствия своих шагов», — отметил Вашадзе.

«Ну кто такой Гаврилов? Был он, не было его. Не впустили бы его в Грузию и ладно. А теперь вот запретили прямые перелеты и российских туристов отзывают отсюда. Но я русских знаю. Они просто покажут средний палец власти и скажут: «Как это вы нам запрещаете? Принципиально будем летать. Через Армению, через Азербайджан, через Стамбул». Ничего, кроме популярности, это нашему маршруту не принесет. Туристы из России приезжают в нашу страну, здесь спокойно с ними разговаривают и ничего кроме удовольствия они здесь не получают», — добавил он.

По его словам, судя по всему, никто расходиться не собирается и все идет пока по армянскому сценарию.

«Расходиться никто не собирается. Была одна страшная ночь, когда власть пыталась устроить форменную экзекуцию собственным гражданам. Потом все собрались на абсолютно мирную акцию. После нее все разошлись, но снова соберутся. Это будет продолжаться пока все требования оппозиции не будут выполнены. А ведь в оппозиции не только оппозиционные партии — это было бы меньшим из зол для нынешнего так называемого правительства. Это противостояние гражданина и власти. В таком противостоянии всегда побеждает гражданин», — подчеркнул он.

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