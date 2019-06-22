Девять человек погибли при крушении самолета рядом с аэродромом города Диллингхем в американском штате Гавайи. Об этом сообщил Департамент транспорта штата на своей странице в Twitter в субботу, 22 июня.

«С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил», – отметили в ведомстве. Других подробностей инцидента не приводится.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

Судя по опубликованным фото и видео с места событий, упавший самолет сгорел дотла. При этом пока неизвестно, когда произошла авария – во время взлета или посадки самолета.

Minval.az