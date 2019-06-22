В случае военного столкновения американских и иранских сил будет «разрушение», которого Иран прежде «никогда не видел». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News.

«Я не ищу войны», — отметил, комментируя ситуацию, политик. Он также заявил, что приглашает иранское руководство сесть за стол переговоров.

При этом исключать возможности военного конфликта Трамп не стал. «Если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше», — заверил глава государства, обращаясь к Тегерану. «Но я это делать не собираюсь», — добавил Трамп. Иран в свою очередь, напомнил американский лидер, не может иметь ядерного оружия. «Вы хотите говорить — хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года», — сказал президент США.

Minval.az