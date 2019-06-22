Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что считает запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в страну «попыткой наказать грузинский народ», сообщает «Интерфакс».

Он считает, что отсутствие российских туристов окажет влияние на экономику страны. «Это будет временным явлением, так как их очень скоро заменят туристы других, причем более платежеспособных, стран», — заявил Бердзенишвили.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан страны в Грузию.

Minval.az