Президент США Дональд Трамп отменил удар по территории Ирана, прислушавшись к совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, президент в течение несколько дней до вероятной даты начала бомбардировок опрашивал своих военных советников, склонявшихся к нанесению удара. Однако Карлсон заявил, что силовой ответ на провокацию Тегерана станет безумной идеей, а развязывание войны против Ирана сведет к нулю шансы на переизбрание в 2020 году.

Газета пишет, что такой аргумент усилил сомнения президента.

21 июня стало известно, что Трамп остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.

Minval.az