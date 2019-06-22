Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики, пишет The Guardian.

Вызвавшие полицию рассказали, что слышали звук бьющейся посуды и крики «убирайся из моего дома» и «не трогай меня». Соседи забеспокоились о подруге политика Кэрри Саймондс и решили предложить свою помощь, однако пара не стала открывать дверь незнакомцам. Тогда взволнованные соседи вызвали полицию.

«Поводов для беспокойства и явных признаков правонарушения выявлено не было, как и причин для вмешательства полиции», — заявили правоохранители. Они рассказали, что Саймондс разозлилась на Джонсона за то, что он пролил вино на диван.

Борис Джонсон является основным претендентом на пост главы британского правительства после отставки Терезы Мэй.

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