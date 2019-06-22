В американском штате Миннесота рыбак поймал 100-летнюю гигантскую рыбу, которая вероятнее всего является мутантом. Об этом пишет The Daily Mail.

В длину рыба достигала 91 сантиметра, а в весе — 14 килограммов. Эксперты говорят, что, хотя особь и выглядит как разросшаяся золотая рыбка, на самом деле она является представителем вида большеротых буффало.

По словам доктора Алека Лакманна, эксперта в Университете штата Северная Дакота, выловленной в Брейнердских озерах рыбе может быть не менее 100 лет.

Рыбака заинтриговал странный окрас рыбы, которая обычно темно-серая. Специалист отметил, что это может быть результат внушительного возраста рыбы, или же генетической мутации.

«Я был действительно шокирован, потому что это был яркий, яркий оранжевый», — сказал доктор Лакманн местным СМИ, добавив, что в жизни подобного не видел.

Рыбак признался, что не стал бы вылавливать рыбу, зная, что она настолько редкий экземпляр.

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