Делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение по ситуации, которая сложилась с Ираном. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию, которую предоставили американские дипломаты журналистам.

Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены «проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами».

Minval.az