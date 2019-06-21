Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал вовлеченные стороны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации вокруг Ирана, успокоить положение путем переговоров.

«Надо прежде всего избежать эскалации в регионе. И потом пойти дальше в смысле регионального равновесия. Надо иметь такую повестку дня с Ираном и партнерами в регионе, которая позволила бы урегулировать кризис, сохранить контроль над ядерной деятельностью Ирана, чтобы со временем пойти еще дальше. Но сначала мы должны непременно избежать эскалации», — заявил он в пятницу на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщает «Интерфакс», Макрон призвал все стороны к здравому смыслу. Он напомнил, что в последние дни состоялось несколько контактов с иранской стороной для того, чтобы послать этот сигнал Тегерану и потом определить поле для возможной дискуссии.

Французский президент отметил важность саммита «двадцатки» в Осаке для дискуссий и обмена мнениями по иранской теме. Он сказал, что двусторонние контакты продолжатся в ближайшие дни и недели, а «двадцатка» представляет случай попытаться найти конкретное дипломатическое решение.

«Ситуация не может затягиваться, так как в ней слишком много нестабильности и напряжения», — подчеркнул Макрон.

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