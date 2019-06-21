Иран будет давать симметричные ответы на все действия со стороны США. Об этом в пятницу написал представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter.

«Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважением и обороной на агрессию, — указал он. — Разве годы войны и экономического терроризма в отношении Ирана со стороны США можно считать дипломатией?». Таким образом представитель МИД ответил на заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что «американская дипломатия не дает Тегерану права отвечать военной силой».

Minval.az