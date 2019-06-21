Последние события в Грузии спровоцированы в основном неприятием в Кремле факта сближения страны с НАТО. Об этом сообщил в интервью изданию «Апостроф» грузинский писатель Олег Панфилов.

Он отметил, что открытого акта российской агрессии против Грузии ожидать не стоит, поскольку страна имеет действующие гарантии безопасности Вашингтона.

«Есть договоры с США, есть хартии еще 10-летнего срока давности. Там говорится, что любая попытка нападения на Грузию будет расценена как нападение на США. У них единственный шанс — укрепить пророссийскую власть здесь, что уже становится проблематично», — заявил Панфилов.

По словам писателя, на ближайшем саммите альянса должны были быть приняты несколько решений по вопросу евроатлантической интеграции Грузии.

«Россия очень бы не хотела, чтобы Грузия стремилась к интеграции с НАТО. В связи с этими событиями будет политическая напряженность в стране … Косвенно Россия довольна тем, что произошло. Тем более, что это произошло в совершенно в российском стиле — людей надо убивать по любому поводу. Что касается остального — это теперь зависит от населения Грузии. Если оно будет молчать, что вряд ли возможно, Москва останется в выигрыше. Потому что нынешняя пророссийская власть воспользуется ситуацией и откажется от ситуации с НАТО и Евросоюзом», — добавил он.

Minval.az